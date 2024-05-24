Jandarma'dan 16 ilde dolandırıcılara baskın! Çok sayıda gözaltı var!
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 07:25 - Güncelleme : 24 May 2024 07:26
Son dakika haberi... 16 ilde jandarma ekipleri sahte internet siteleri ile vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon düzenledi, baskınlarda 38 kişi gözaltına alındı.
16 ilde Jandarma Genel Komutanrlığı'na bağlı ekipler, sahte internet siteleri ile vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon düzenledi, baskınlarda 38 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com