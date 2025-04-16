Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 12.48 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 16.1 km olarak ölçüldü

https://x.com/DepremDairesi/status/1912445113998995776

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Kahramanmaraş'ta sabah 05.04 sıralarında da bir deprem meydana gelmişti. AFAD Depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyurmuştu. Depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...