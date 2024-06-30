Kayseri'de Suriyeli uyruklu şahıs 6 yaşındaki çocuğu istismar etti! Sokaklar karıştı polis müdahale etti

30 Haziran 2024 23:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:03

Suriyeli bir şahsın 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunması sebebiyle halk ayaklandı. Şüpheli şahsın kendini tuvalete kilitlediği ve vatandaşların o kişinin teslim olması için Suriyelilerle kavga ettiği öne sürüldü. Suriyelilere ait dükkan ve iş yerleri ateşe verildi. Çıkan kavgaya polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: İTİDALLİ DAVRANIN

Kayseri Valiliği çıkan olayları doğrulayarak vatandaşları itidale çağırdı. Şüpheli şahsın gözaltına alındığı çocuğun da korumaya alındığı ifade edildi. Valilik tarafından olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danişmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımız itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."