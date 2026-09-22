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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:57

Malatya'da yöresel ürünler fuarında hileli gıda operasyonu: Kilolarca sucuk ve yağlar imha edilecek

Malatya'da düzenlenen yöresel ürünler fuarında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, "dana sucuk" etiketiyle satılan yüzlerce kilo piliç sucuk ile sahte zeytinyağları ve etiketsiz salçalar ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda tonlarca şüpheli gıdaya imha edilmek ve el konulmak üzere el konuldu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Malatya'da yöresel ürünler fuarında hileli gıda operasyonu: Kilolarca sucuk ve yağlar imha edilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:57

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 22 Eylül'de Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında açılan yöresel ürünler fuarında koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. 

DANA SUCUK DİYE PİLİÇ SUCUK SATMAYA ÇALIŞTILAR

Denetimlerde saklama ve satış şartları uygun olmayan, "dana sucuk" ibaresiyle satılan 230 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peynirinin 5996 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilmek üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na gönderildiği bildirildi. 

Malatya'da yöresel ürünler fuarında hileli gıda operasyonu: Kilolarca sucuk ve yağlar imha edilecek

SAHTE ZEYTİNYAĞI VE ETİKETSİZ SALÇALAR YEDDİEMİNE ALINDI

Açıklamada ayrıca halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde paketlenerek zeytinyağı adıyla satışa sunulan yaklaşık 600 litre karışım yağ ile 285 kilogram etiketsiz ve üretim yeri belli olmayan salçanın yanı sıra 86 litre nar ekşisi, kızılcık özü ve yaban mersini adıyla satışa sunulan şüpheli sosların yeddiemin altına alınarak, satışlarının engellendiği kaydedildi.

Malatya'da yöresel ürünler fuarında hileli gıda operasyonu: Kilolarca sucuk ve yağlar imha edilecek


Denetimlerde firmaların diğer illerdeki kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari ve teknik hijyen şartlarına uygunluklarının da kontrol edildiği belirtilen açıklamada, işletme sahipleri ve fuarı ziyaret eden vatandaşlara güvenilir gıda konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği çalışmalarının halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Malatya'da yöresel ürünler fuarında hileli gıda operasyonu: Kilolarca sucuk ve yağlar imha edilecek
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ETİKETLER
#emniyet müdürlüğü
#Malatya Valiliği
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Hayvan Barınağı Ve Doğal Yaşam Alanı
#Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanunu
#Gündem
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