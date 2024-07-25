Manisa'da çocukların havuz kavgası ölümle sonuçlandı: 8 şüpheli aranıyor!

25 Temmuz 2024 19:22 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:41

Manisa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı, kan aktı. Havuzda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede ailelerin de dahil olduğu büyük bir kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine olan husumeti dün akşam saatlerinde yaşanan kanlı olayla cinayete dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak duvarı yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan İsmail Sönmez'i (45) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti. Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.