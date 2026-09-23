Marmaris'te "Thieves in Law" üyesi Azerbaycanlı suç örgütü mensubu yakalandı

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İstanbul
Rusya makamlarınca Thieves in Law suç örgütü üyesi ve Janiyev suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen ve hakkında G-26 Tahdit (ülkeye girişi yasaklanan şahıs) kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E. A. isimli şahıs Marmaris ilçesinde yakalandı.
Genellikle cezaevi kökenli kişilerin dahil olduğu, uluslararası alanda organize suç, gasp ve para aklama gibi faaliyetlerle tanınan Thieves in Law suç örgütü üyesi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.