Mehmetçik orman yangınlarına karşı teyakkuzda

MEŞALE VE HAVAİ FİŞEK YASAK

1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Adıyaman Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması, kullanılması ve her türlü ateş yakılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.

Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma yapan jandarma timleri aynı zamanda dürbünlerle uzak mesafedeki bölgeleri tarayarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerde alıyor.