Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mehmetçik orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Temmuz 31, 2025 13:12
1
orman yangını, jandarma, Adıyaman

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaşanan orman yangınları sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş timleri, kentte bulunan ormanlık alanlarda yangınlara karşı teyakkuza geçti.

2
orman yangını, jandarma, Adıyaman

GECE GÜNDÜZ DENETİM

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve asayiş timleri tarafından kentte bulunan Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı Mesire Alanı, Beypınarı Mesire Alanı ve Karadağ Mesire Alanı'nda denetim gerçekleştiriyor.

3
orman yangını, jandarma, Adıyaman

MANGALCILARA UYARI

Yangınlara karşı teyakkuz halinde olan timler, karşılaştıkları kişilerin kimlik kontrollerini yaparak, mangal ateşi yakmamalarını, sigara izmaritlerini atmamaları konusunda da uyarıda bulunuyor.

4
orman yangını, jandarma, Adıyaman

DRONE İLE DESTEK

Yangınların önlenmesi amacıyla hem havadan hem de karadan denetim yapan jandarma ekipleri, kara yoluyla ulaşılabilen bölgelerde devriye görevlerini bizzat yerine getirirken, ulaşılması zor noktalarda ise dron destekli kontroller gerçekleştiriyor.

5
orman yangını, jandarma, Adıyaman

MEŞALE VE HAVAİ FİŞEK YASAK

1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Adıyaman Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması, kullanılması ve her türlü ateş yakılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.
Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma yapan jandarma timleri aynı zamanda dürbünlerle uzak mesafedeki bölgeleri tarayarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerde alıyor.

6
orman yangını, jandarma, Adıyaman

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAK

Devriyeler sırasında vatandaşlara, ormanlık alanlara izinsiz girişin ve ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılan jandarma timleri, bu tür olumsuzluklarla karşılaşılması halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.