Mersin'de pregabalin operasyonu: 1 ton 716 kilogram ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin sınır bölgelerindeki operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Mersin'de 3 ayrı bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 ton 716 kilogram pregabalin ele geçirdiğini duyurdu.

TOPLAM 3 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Mersin'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda; 728 kilogram, 500 gram 601 kilogram, 387 kilogram, olmak üzere üç ayrı operasyonla, toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir.

''ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK''

Ticaret Bakanlığı olarak; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."