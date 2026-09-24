Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde suçlulara yönelik operasyonda ilginç bir olay yaşandı. Özel Harekat polisleri dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olan ve teslim olmak istemeyen cezaevi firarisini etkisiz hale getirdi.

Polise önce tabanca ile ateş açan ve el bombası pimini çeken suçlu bomba imha uzmanları tarafından engellendi.

TABANCA İLE ATEŞ AÇIP, EL BOMBASINI PİMİNİ ÇEKTİ

Operasyon sırasında polisleri fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru rastgele ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından Mehmet Şirin D., el bombasını gösterip pimi çekti. Bunun üzerine bölgeye terörle mücadele, özel harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının ardından söz konusu Mehmet Şirin D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilmiş el bombası ise, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyete götürüldü.