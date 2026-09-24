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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:15

Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olan cezaevi firarisi polise önce ateş açtı sonra bomba pimini çekti. Şahsı Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:15

’nın ilçesinde suçlulara yönelik operasyonda ilginç bir olay yaşandı. Özel Harekat polisleri dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olan ve teslim olmak istemeyen cezaevi firarisini etkisiz hale getirdi.

Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

Polise önce tabanca ile ateş açan ve pimini çeken suçlu bomba imha uzmanları tarafından engellendi.

Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

TABANCA İLE ATEŞ AÇIP, EL BOMBASINI PİMİNİ ÇEKTİ

Operasyon sırasında polisleri fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru rastgele ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından Mehmet Şirin D., el bombasını gösterip pimi çekti. Bunun üzerine bölgeye terörle mücadele, özel harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının ardından söz konusu Mehmet Şirin D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilmiş el bombası ise, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Adana'da film gibi operasyon: Teslim olmamak için bomba pimini çekti

Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyete götürüldü.

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#adana
#Özel Harekat
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#el bombası
#Mehmet Şirin D.
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