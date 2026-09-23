Bakanlığın resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yasa dışı bahis suçuna yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahis operasyonu: 3,9 milyar TL hesap hareketi bulunan şebeke çökertildi Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Şanlıurfa merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir ve Hatay'da gerçekleştirildi. Çalışmalar Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yürütüldü. Operasyonların; bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlendiği belirtildi. Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa merkezli 4 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

-Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet,

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve

-Yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.