Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi

13 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:49

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.K. (1995/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada; Milattan Sonra ilk yıllara ait olduğu değerlendirilen ve piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan Meryem Ana figürlü mozaik eser ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Mozaik eser Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli S.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.