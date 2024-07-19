Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta geçit töreni! "Bir gece ansızın gelebilirim"

19 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:31

Milli Savunma Bakanlığı, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı münasebetiyle bir video klip yayınladı.

Yayınlanan videonun metninde ise 'Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim' cümlelerine yer veren bakanlık, yarın Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan geçit törenine tüm Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarını davet etti.



"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİM..."

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim...

Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz."