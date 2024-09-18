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Okulda arkadaşlarının saçını yaktı, şikayet edilince bıçakla saldırdı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 18:48 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:49

Karabük'te bir ortaokulda yaşanan akran zorbalığı veli tarafından kayıt atına alındı. Okula yeni başlayan 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk arkadaşlarına daha okulların açıldığı ilk günlerde zorbalık yapmaya başladı. Okul arkadaşlarının saçını çakmakla yakan çocuk şikayet edilince bu defa bıçakla öğrencilere saldırdı.

Karabük​'te Kayabaşı Ortaokuluna yeni başlayan D.D isimli çocukokul​ arkadaşlarına bıçakla saldırdı. 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk daha bu yıl başladığı okulunda arkadaşlarına akran zorbalığında bulundu. Yanında çakmak getiren çocuk sınıf arkadaşlarının saçlarını yaktı şikayet edilince bıçakla okulu bastı.

Yaşanan olayda çocuklarının saçının yakıldığını öğrenen veliler müdürle görüşerek şikayetlerini bildirdi. D.D'nin hareketlerinden rahatsız olan veliler okulda diğer arkadaşlarına bıçaklı saldırıda bulunan çocuğun o anlarını kayıt altına aldı. örüntülerde D.D'nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

Okulda arkadaşlarının saçını yaktı, şikayet edilince bıçakla saldırdı! - 1. Resim

Müdürle görüştükten sonra veliler bu görüntüleri emniyete vererek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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