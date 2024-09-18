Okulda arkadaşlarının saçını yaktı, şikayet edilince bıçakla saldırdı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Eylül 2024 18:48 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:49

Karabük'te bir ortaokulda yaşanan akran zorbalığı veli tarafından kayıt atına alındı. Okula yeni başlayan 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk arkadaşlarına daha okulların açıldığı ilk günlerde zorbalık yapmaya başladı. Okul arkadaşlarının saçını çakmakla yakan çocuk şikayet edilince bu defa bıçakla öğrencilere saldırdı.