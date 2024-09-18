Okulda arkadaşlarının saçını yaktı, şikayet edilince bıçakla saldırdı!
Karabük'te bir ortaokulda yaşanan akran zorbalığı veli tarafından kayıt atına alındı. Okula yeni başlayan 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk arkadaşlarına daha okulların açıldığı ilk günlerde zorbalık yapmaya başladı. Okul arkadaşlarının saçını çakmakla yakan çocuk şikayet edilince bu defa bıçakla öğrencilere saldırdı.
Karabük'te Kayabaşı Ortaokuluna yeni başlayan D.D isimli çocuk okul arkadaşlarına bıçakla saldırdı. 6'ıncı sınıf öğrencisi çocuk daha bu yıl başladığı okulunda arkadaşlarına akran zorbalığında bulundu. Yanında çakmak getiren çocuk sınıf arkadaşlarının saçlarını yaktı şikayet edilince bıçakla okulu bastı.
Yaşanan olayda çocuklarının saçının yakıldığını öğrenen veliler müdürle görüşerek şikayetlerini bildirdi. D.D'nin hareketlerinden rahatsız olan veliler okulda diğer arkadaşlarına bıçaklı saldırıda bulunan çocuğun o anlarını kayıt altına aldı. örüntülerde D.D'nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.
Müdürle görüştükten sonra veliler bu görüntüleri emniyete vererek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını duyurdu.