Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı

19 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:29

Canlı Anlatım Özeti BAKAN YUMAKLI DUYURDU

İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

19.08.2024 11:00

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığını duyurdu. Diğer bölgelerdeki orman yangınlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes ve Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınların ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

19.08.2024 10:25

İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

19.08.2024 08:00

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Ciğerimizi yakan orman yangınları 7 noktada daha devam ediyor. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadele verdiği Manisa'daki yangın 6'ncı gününde. Uşak'ta çıkan yangın da belirli bir bölgeye sıkıştırıldı. İzmir Menderes ve Muğla Yatağan'da da alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Yer: İzmir, Manisa, Uşak, Aydın