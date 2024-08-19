Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı
Türkiye'de ekipler, orman yangınlarıyla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. İzmir Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın 62 buçuk saat, Bolu Göynük'teki yangın ise 72 saat sonra yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığını duyurdu.
- BAKAN YUMAKLI DUYURDU
- İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
- ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
19.08.2024 11:00
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığını duyurdu. Diğer bölgelerdeki orman yangınlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes ve Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınların ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
19.08.2024 10:25
İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.
19.08.2024 08:00
ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Ciğerimizi yakan orman yangınları 7 noktada daha devam ediyor. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadele verdiği Manisa'daki yangın 6'ncı gününde. Uşak'ta çıkan yangın da belirli bir bölgeye sıkıştırıldı. İzmir Menderes ve Muğla Yatağan'da da alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
Yer: İzmir, Manisa, Uşak, Aydın