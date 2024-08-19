Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı
CANLI ANLATIM

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com, Ajanslar
19 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:29

Türkiye'de ekipler, orman yangınlarıyla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. İzmir Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın 62 buçuk saat, Bolu Göynük'teki yangın ise 72 saat sonra yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Canlı Anlatım Özeti
  • BAKAN YUMAKLI DUYURDU
  • İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
  • ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

19.08.2024 11:00

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığını duyurdu. Diğer bölgelerdeki orman yangınlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes ve Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınların ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı - 1. Resim

19.08.2024 10:25

İZMİR MENDERES'TEKİ ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

19.08.2024 08:00

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Ciğerimizi yakan orman yangınları 7 noktada daha devam ediyor. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadele verdiği Manisa'daki yangın 6'ncı gününde. Uşak'ta çıkan yangın da belirli bir bölgeye sıkıştırıldı. İzmir Menderes ve Muğla Yatağan'da da alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: Manisa ve Uşak'ta da alevler kontrol altına alındı - 2. Resim

Yer: İzmir, Manisa, Uşak, Aydın

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com, Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...