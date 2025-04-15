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 | Merve Yaz

PISA bakanlık eliyle manipüle mi ediliyor? O iddialara açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'PISA sınavına girecek öğrenci listesine Milli eğitim Bakanlığı'nın dahil olduğu' iddiaları tartışmalara neden oldu. TgrtHaber.com Özel Haberler Servisi, bahsi geçen iddiaları MEB kaynaklarına sordu. Edinilen bilgilere göre ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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PISA bakanlık eliyle manipüle mi ediliyor? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 18:39

Kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yalanlanmaya devam ediyor. TGRT Haber.com Özel Haberler Servisi, bir iddiayı daha yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında, "PISA bakanlık eliyle manipüle mi ediliyor?' haberleri hızla yayıldı. Bahsi geçen haberlerde şu ifadeler yer aldı:

PISA bakanlık eliyle manipüle mi ediliyor? O iddialara açıklama geldi

"Türkiye yurt genelinde liselerdeki eylemlerle çalkalanırken, normalde rastgele belirlenmesi gereken PISA sınavına girecek öğrenci listesine MEB'in müdahil olduğu, OECD kurulunca seçilen öğrencilerin MEB tarafından özel bir programla sınava hazırlandığı öne sürüldü.

GERÇEĞE TGRT HABER.COM ULAŞTI

Tartışmalara neden olan yanıltıcı haber yalanlandı. TgrtHaber.com Özel Haberler Servisi, bahsi geçen iddiaları MEB kaynaklarına sordu. Edinilen bilgilere göre ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.


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