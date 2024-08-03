Sakarya'da otomobilde yılan paniği: Pür dikkat izlediler!

03 Ağustos 2024 01:44 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 02:00

Köylüler Adana'da düşen helikopterin o anlarını böyle anlattı!

Köylüler Adana'da düşen helikopterin o anlarını böyle anlattı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin motoruna girdiği öne sürülen yılan ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, saatlerce süren arama çalışması gerçekleştirdi. Ancak, siyah rengiyle dikkat çeken yılanın izine rastlanamadı.

PÜR DİKKAT İZLEDİLER

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 361. Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşların, ‘araca yılan girdi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, dakikalarca 06 DS 7739 plakalı araçta görüldüğü söylenen yılanı aradı. O anda çevrede oluşan kalabalık ise çalışmaları pür dikkat izledi.

YILAN BULUNAMADI

Ekiplerin uğraşı sonuç vermedi, araçta yılan bulunamadı. Olayı anlatan Gülderen Köprücü isimli vatandaş, “Araç sahibi siyah bir yılan gördüğünü söyledi. Bizde o esnada aracı kontrol ederken, kaputun altında yılanı gördük. Ama maalesef yakalayamadık ve durumu ekiplere bildirdik” dedi.