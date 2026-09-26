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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:48

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Tam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonları kapsamında 27 tutuklama gerçekleşti. Operasyonda MASAK verilerine göre 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda av tüfekleri ve şarjörler ele geçirilirken şüphelilerin banka ve kripto varlıklarına el koyuldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Tam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:48

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, verilerine göre banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu kapsamda Şanlıurfa’nın yanı sıra , , ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BANKA HESAPLARI VE KRİPTOLARA EL KOYULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine de erişimin engellenmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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