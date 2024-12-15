Sivas'ta anne ve oğlu evlerinde ölü bulunmuştu! Cinayette kahreden detay ortaya çıktı

15 Aralık 2024 01:28 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 01:33

Sivas'ta bir evde anne poşetle boğularak oğlu ise tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti diğer oğlunun borç nedeniyle işlediği ortaya çıkarken, şüpheli gözaltına alındı.

Sivas​'ın Kılavuz Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşayan anne Şehriban K. (67) ve oğlu Hasan K. (46) haber alınamaması üzerine durum polis​ ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne Ş.K. poşetle boğularak oğlu H.K. ise başına isabet eden kurşunla öldürülmüş olarak bulundu.

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı.

BORÇ NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

H.K.’nin olayı dün gerçekleştirdiği ve borç alacağı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenildi.