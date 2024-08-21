Son dakika | Ankara-Bolu sınırında orman yangını: Alevler her yeri sardı, tahliyeler başladı
Son dakika haberi: Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana da sıçrayan yangına ekipleri müdahalesi sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. İşte Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınında son dakika gelişmeleri...
- BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ
- VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
- ALEVLER BOLU'YA SIÇRADI
- EKİPLER BÖLGEDE
- ANKARA'DA ORMAN YANGINI
21.08.2024 15:45
BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
21.08.2024 15:00
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Alevlerin Bolu'nun Gerede ilçesine sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden bir açıklama geldi. Orman yangınına müdahalenin devam ettiği bildirildi.
21.08.2024 14:00
ALEVLER BOLU'YA SIÇRADI
Ankara'nın Bolu sınırında başlayan orman yangın yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
21.08.2024 12:35
EKİPLER BÖLGEDE
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
21.08.2024 12:28
ANKARA'DA ORMAN YANGINI
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda saat 12.28'de orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
Yer: Ankara, Bolu