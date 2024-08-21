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CANLI ANLATIM

Son dakika | Ankara-Bolu sınırında orman yangını: Alevler her yeri sardı, tahliyeler başladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:52

Son dakika haberi: Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana da sıçrayan yangına ekipleri müdahalesi sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. İşte Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınında son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti
  • BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ
  • VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
  • ALEVLER BOLU'YA SIÇRADI
  • EKİPLER BÖLGEDE
  • ANKARA'DA ORMAN YANGINI

21.08.2024 15:45

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

21.08.2024 15:00

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

Alevlerin Bolu'nun Gerede ilçesine sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden bir açıklama geldi. Orman yangınına müdahalenin devam ettiği bildirildi.

21.08.2024 14:00

ALEVLER BOLU'YA SIÇRADI

Ankara'nın Bolu sınırında başlayan orman yangın yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | Ankara'da orman yangını: Alevler büyüyor, Bolu'ya sıçradı! Ekipler seferber - 1. Resim

21.08.2024 12:35

EKİPLER BÖLGEDE

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

21.08.2024 12:28

ANKARA'DA ORMAN YANGINI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda saat 12.28'de orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. 

Son dakika | Ankara'da orman yangını: Alevler büyüyor, Bolu'ya sıçradı! Ekipler seferber - 2. Resim

Yer: Ankara, Bolu

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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