Son dakika | Bayrampaşa'da korkunç kaza! Yol bakım aracı kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
Son dakika haberine göre Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi" dedi.
YAYALARA ÇARPMAMAK İÇİN ARAÇLARI BİÇTİ
Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.
Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.