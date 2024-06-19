Son dakika! Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını... Saatlerdir yanmaya devam ediyor

19 Haziran 2024 07:09 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 07:13

Canlı Anlatım Özeti BAKAN YUMAKLI YERİNDE TAKİP ETTİ

14 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMEDİ!

YANGIN DRON KAMERASINDA

UŞAK'TA SEFERBERLİK

19.06.2024 07:12

BAKAN YUMAKLI YERİNDE TAKİP ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti. Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

19.06.2024 06:53

14 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMEDİ!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

19.06.2024 06:11

YANGIN DRON KAMERASINDA

Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangınındaki son durum Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi almıştı.

19.06.2024 05:40

UŞAK'TA SEFERBERLİK

Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Vali Vekili Can, rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek “Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü.” dedi.

18.06.2024 21.05

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çanakkale'ye gelen Bakan Yumaklı, yangın yönetim aracından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Yumaklı, "Bugün 42 adet orman yangını oldu. Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı" dedi.

Eceabat'taki yangının 16.05'te tespit edildiğini ve 16.11'den itibaren müdahalenin başladığını belirten Yumaklı, "9 uçak, 6 helikopterle başlamıştık. Şu anda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüşlü helikopter ile hava araçlarımızdan devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartalar köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok" dedi

UŞAK'TA MÜCADELE SÜRÜYOR

Uşak'taki yangınla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Bu da 18.30'da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahaleye başladı arkadaşlarımız. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediyoruz."

Yer: Çanakkale