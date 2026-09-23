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Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 01:52
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 02:06

Tahliye edilen eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tekrar tutuklandı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra tekrar gözaltına alınarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Acar'ın yasal geliriyle tespit edilen mal varlığı arasında 223 milyon 795 bin TL'lik haksız miktar ortaya çıkarken çok sayıda da gayrimenkulü ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Tahliye edilen eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tekrar tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 01:52
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 02:06

"Rüşvet" ve "yolsuzluk"  suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi () yöneticisi Mehmet Cemil Acar aynı gün içinde "kara para aklama" suçundan tekrar gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Tahliye edilen eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tekrar tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk davasında tahliye edildiği gün kara para aklama suçundan tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.
Acar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde çok sayıda gayrimenkul edindiği tespit edildi.
Şüphelinin yasal geliri ile mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu ve kaynağına dair açıklayıcı beyanda bulunamadığı kaydedildi.
O.E. isimli şahsın, şüphelinin işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve mallar temin ettiği yönünde ifadeleri dosyada yer aldı.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet/irtikap suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan dün gözaltına alınan şüpheli Mehmet Cemil Acar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince üzerine atılı suçtan tutuklandı.

FARKLI İLLERDE ÇOK SAYIDA GAYRİMENKUL TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde, yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği tespiti yer aldı.

Acar'ın, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği gelirin çok üzerinde gayrimenkul edindiği, bu mal varlığının kaynağına ilişkin açıklayıcı bir beyanda bulunamadığı belirtildi.

223 MİLYON 795 BİNLİK HAKSIZ MİKTAR

Bilirkişi incelemesinde, şüphelinin yasal geliri ile tespit edilen mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan ifadelerde ise O.E. isimli şahsın, şüphelinin görevde olduğu sırada yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar temin ettiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "rüşvet/irtikap" suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

 

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ETİKETLER
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Dhmİ
#Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
#Mehmet Cemil Acar
#Rüşvet Irtikap
#O.e.
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