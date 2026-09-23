"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yöneticisi Mehmet Cemil Acar aynı gün içinde "kara para aklama" suçundan tekrar gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Tahliye edilen eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tekrar tutuklandı Eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk davasında tahliye edildiği gün kara para aklama suçundan tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Acar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde çok sayıda gayrimenkul edindiği tespit edildi. Şüphelinin yasal geliri ile mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu ve kaynağına dair açıklayıcı beyanda bulunamadığı kaydedildi. O.E. isimli şahsın, şüphelinin işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve mallar temin ettiği yönünde ifadeleri dosyada yer aldı. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet/irtikap suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan dün gözaltına alınan şüpheli Mehmet Cemil Acar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince üzerine atılı suçtan tutuklandı.

FARKLI İLLERDE ÇOK SAYIDA GAYRİMENKUL TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde, yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği tespiti yer aldı.

Acar'ın, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği gelirin çok üzerinde gayrimenkul edindiği, bu mal varlığının kaynağına ilişkin açıklayıcı bir beyanda bulunamadığı belirtildi.

223 MİLYON 795 BİNLİK HAKSIZ MİKTAR

Bilirkişi incelemesinde, şüphelinin yasal geliri ile tespit edilen mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan ifadelerde ise O.E. isimli şahsın, şüphelinin görevde olduğu sırada yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar temin ettiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "rüşvet/irtikap" suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.