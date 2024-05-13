Temel Kotil'den KAAN üzerinden muhteşem cevap: Mercedes yapmaya devam etsinler

13 May 2024 13:35 - Güncelleme : 13 May 2024 13:35

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ikinci testleriyle göz doldurdu. Genç mühendislerin elinde parlayan KAAN birçok ülkenin manşetlerini süsledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı 'Rize Günleri' etkinliğinde hemşehrilerine yerli projeyi anlatıp sorulara cevap verdi.

ALMANLARI KIZDIRACAK AÇIKLAMA

KAAN'ı gençlerin yaptığını söyleyen Kotil, "KAAN uçağımızı gençler yapıyor, liseliler yapıyor. Gençler bu uçağı Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, hatta Güney Kore'den daha iyi yapabilir. Herhangi teknik bir konuda onlardan daha iyi olabilir. Diyeceksiniz ki Almanya bunu nasıl yapamıyor? Biz Almanya'dan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten olabiliyoruz yani, gerçekten de iyiyiz." dedi.

"ALMANLAR MERCEDES YAPMAYA DEVAM ETSİN"

Bu alanda sık sık kıyaslama yapılan Almanya üzerinden konuşmasına devam eden Kotil, sözlerine şöyle devam etti:

Almanların KAAN gibi bir uçağı yok. Eurofighter daha basit bir uçak. Airbus konsorsiyumunda Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere var. Dördü bir araya gelerek yapmışlar. Biz bunun çok üstünde bir uçak yapıyoruz. Dünyadaki 4 ülkeden biriyiz.

Almanya'da mühendisler hep benim yaşlarımda. Yaşlandılar. Ruhları da yaşlandı. Onlar Mercedes yapmaya devam etsin.

"BİZİM EN BÜYÜK SERVETİMİZ GENÇLERİMİZDİR"

Avrupadan yapılan üst düzey bir ziyarette yaşananları anlatan Kotil şöyle konuştu:

Avrupa'nın büyük bir ülkesinin genelkurmay başkanı geçtiğimiz yıl TUSAŞ'a geldi, "Bizim gençlerimiz şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama uçak yapmıyorlar, ilgisizler" dedi.

Bu projeye epey para harcadık. KAAN'a şimdiye dek 2 milyar dolar gitti; tesisler de var tabii. Türk insanının yapamayacağı bir şey yoktur. Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir. Neden? Önemli olan KAAN'ı yapmak, uçurmak değil. Bu bir üründür nihayetinde. Yarın başka bir şey yapacağız.

"2028'DE 20 ADET KAAN'I HAVA KUVVETLERİ'NE TESLİM EDECEĞİZ"

KAAN'ın envantere gireceği tarih hakkında da bilgi veren Kotil, "2028 yılında 20 adet KAAN'ı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. 2030-2032'lerde ve daha sonra yüzlerce olacak. Bu işin bir safhası. Asıl 100 yıl boyunca başka KAAN'lar gelecek. KAAN yüzde 100'e yakın yerlidir. Motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli firmalar yaptı. 2028-2029'da inşallah kendi motorumuzla uçacağız. Buna mecburuz. Böyle bir savunma sisteminde herhangi bir ülkeye bağlı olamazsınız." dedi.

"KAAN, F-35'TEN DAHA İYİ BİR UÇAK"

Kotil sözlerini şöyle sürdürdü:

TUSAŞ'ta yaklaşık 16 bin çalışanımız var, 7 bin mühendisimiz ve 6 bin 600 teknisyenimiz var. Yaş ortalamamız 30. Bu akış devam edecek, 10 bin mühendis, 10 bin teknisyen sayısına ulaşacağız. Genç arkadaşlar sonuç almaya odaklanmalı. 1-2 olmadı 5 sene içerisinde o proje bitmeli.

KAAN, F-35'ten daha iyi bir uçak. F-35 6 ton taşıyor, bu 10 ton taşıyor. F-35 tek motorlu. Tek motor olduğu daha çok enerji ve radarda daha çok aydınlatma demek.

Bizim KAAN daha çok F-22 ile karşılaştırılır. Amerikalılar F-22'yi kimseye satmıyor ama tanesi 200 milyon dolar diyorlar. Bizimki 200 milyon değil tabii ki. Böyle uçaklar 100 ile 200 milyon dolar arasında satılan uçaklardır. Ama önemli olan o para değil, bunu idame ettirmek için de 2-3 kat para harcıyorsunuz.