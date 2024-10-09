Türkiye'de yeni keşfedildi, bilim dünyasına duyuruldu! Bu akrebin zehri çok değerli

09 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:03

Konya'da Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yapılan saha çalışmalarında yeni bir akrep türü keşfedildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni tür akrebin bilim dünyasına duyurulduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türkiye’nin biyolojik zenginliği bir kez daha gündeme geldi. Türkiye’de yeni bir akrep​ türü keşfedildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yağmur, akrebin daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.

EUSCORPİUS CİNSİNE AİT TÜR

İncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye​'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.

BİLİM DÜNYASINA DUYURULDU

Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.