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Türkiye'de yeni keşfedildi, bilim dünyasına duyuruldu! Bu akrebin zehri çok değerli

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:03
Türkiye&#039;de yeni keşfedildi, bilim dünyasına duyuruldu! Bu akrebin zehri çok değerli

Konya'da Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yapılan saha çalışmalarında yeni bir akrep türü keşfedildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni tür akrebin bilim dünyasına duyurulduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türkiye’nin biyolojik zenginliği bir kez daha gündeme geldi. Türkiye’de yeni bir akrep​ türü keşfedildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yağmur, akrebin daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.

Türkiye'de yeni keşfedildi, bilim dünyasına duyuruldu! Bu akrebin zehri çok değerli - 1. Resim

EUSCORPİUS CİNSİNE AİT TÜR

İncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye​'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.

Türkiye'de yeni keşfedildi, bilim dünyasına duyuruldu! Bu akrebin zehri çok değerli - 2. Resim

BİLİM DÜNYASINA DUYURULDU

Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elif 9 Ekim 2024 10:11

Vay canına, ne kadar güzel bir keşifmiş Bilim insanlarının çalışmaları sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz her geçen gün

Canan 9 Ekim 2024 10:11

Vay be bu ne güzel habermiş keşke ben de o adada olsaydım

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