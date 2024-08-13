Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

13 Ağustos 2024 06:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 06:53

Uşak merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak'ta İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Ramazan Çivi ile S.D. arasında sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre S.D., Ramazan Çivi'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HALDE YAKALANDI

112 sağlık ekiplerince Ramazan Çivi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan S.D. polis ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6. Çevre Sokak üzerinde yaralı olarak yakalanarak ambulansla kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Çivi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, S.D. ise tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.