Vahşet! Adım adım takip edip kurşun yağdırdı! Öldüğünden emin olunca da kendini vurdu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:59

Bursa'da sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Durağa yürüyen 46 yaşındaki Selma Tarcan kendisini takip eden 51 yaşındaki Yücel Kömlek tarafından 8 kurşunla öldürüldü. İşte tüm detaylar...

Korkunç olay Bursa​'da meydana geldi, Sabah erken saatte evden çıkıp otobüs durağına doğru yürüyen Selma Tarcan kendisini takip eden Yücel Kömlek tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan durağa yaklaşan kadına arkasından 8 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tarcan olay yerinde hayatını kaybetti. ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA KENDİNİ DE VURDU Kadının öldüğünden emin olduktan sonra aynı tabancayı başına dayayan Yücel Kömlek aynı yerde canına kıydı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Selma Tarcan ile Yücel Kömlek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tercan ile Kömlek'in cenazeleri Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İlgili Haberler Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 6 gün sonra aile bireylerinin telefonları dinlenmiş! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı! Kanlar içinde kalan genç adam sokaktakilerden yardım istedi