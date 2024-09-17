Van'da onlarca mezara saldırı

17 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:39

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Akköprü Mezarlığı’nda yeni defin onlarca mezarın taşları kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili tutanak tuttu. Ziyaretçiler mezarlıktaki manzaraya tepki gösterdi.

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Bilirkişi raporu ortaya çıktı! O mezarlıkla ilgili gözler mahkemeye çevrildi

Bilirkişi raporu ortaya çıktı! O mezarlıkla ilgili gözler mahkemeye çevrildi

Van​ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı’na saldırı​ düzenlendi. Yeni defin edilen onlarca mezarın taşları kırıldı. Olay sonrası sabah saatleri mezarlık alana giden belediye ekipler, mezarları görünce polise ihbar etti.

Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak, mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı. Öte yandan, tahrip edilen mezarlıkların etrafında bulunan onlarca ağacın da kırıldığı görülürken, belediye ekipleri tahrip edilen mezarların onarımı için çalışma başlattı.

ZİYARETÇİLERDEN TEPKİ

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, yaşanan durumu büyük bir üzüntüyle karşıladı. Ziyaretçiler, “Bu durumu görünce çok üzüldük. Ölüye bile saygı göstermeden mezar taşlarını kırıp tahrip etmişler. Bunu yapanları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.