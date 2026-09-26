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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:21

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Pazar esnafını ziyaret ederken yere yığıldı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:21

Milletvekili gerçekleştirdiği program kapsamında kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ağbaba aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından ekiplerine haber verildi.

HABERİN ÖZETİ

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Pazar esnafını ziyaret ederken yere yığıldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazar ziyareti sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda vatandaşlarla sohbet ettiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmediğini, ancak tedbiren koroner yoğun bakımda takibine karar verildiğini açıkladı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Ağbaba'nın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Pazar esnafını ziyaret ederken yere yığıldı

TIP MERKEZİNE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahalesi yapılan Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, "Veli Ağbaba, 112 marifetiyle acil servisimize getirildi. Yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi" dedi.

Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz da, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Ağbaba'nın sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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#malatya
#veli ağbaba
#112 Acil Sağlık
#Turgut Özal Tıp Merkezi
#Gündem
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