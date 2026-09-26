Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Pazar esnafını ziyaret ederken yere yığıldı

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İstanbul
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gerçekleştirdiği program kapsamında kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ağbaba aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahalesi yapılan Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, "Veli Ağbaba, 112 marifetiyle acil servisimize getirildi. Yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi" dedi.
Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz da, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Ağbaba'nın sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.