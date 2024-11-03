"Yenidoğan Çetesi savcısı dosyadan el çektirildi" haberleri yapılmıştı! Birçok gazeteci gözaltına alındı

03 Kasım 2024 02:58 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 03:15

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar: 'Çıkarın beni öldürecekler!

Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar: 'Çıkarın beni öldürecekler!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi ile ilgili gelişmelere devam ediyor. Soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı. Konuya ilişkin savcılık harekete geçti.

Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

HALK TV YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"CUMHURİYET SAVCIMIZIN GÖREVDEN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."