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Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz 2024 07:19 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 07:33
Zonguldak&#039;ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla denize girerek bir süre kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Denizde boğulma haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer facianın adresi Zonguldak... Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A., bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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