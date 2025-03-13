Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Bülent Kavaklı
Bülent Kavaklı
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

FAST CONTENT - Zihin Obezitesi

GİRİŞ:
2025-03-13
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
2025-03-13
saat ikonu 09:17

Kahvenizi yudumlarken ki ben çayımı yudumlarken olur; instagram’ı açtınız. İlk gördüğünüz gönderi: Sabahın ilk ışığında kendime bir söz verdim: Bugün daha iyi olacağım! #Motivasyon #Hedefler #KendimeSöz. Aşağı kaydırdınız: Hayat inişli çıkışlı bir yol, önemli olan pes etmemek! 🌟🚀 #HayatDersi #PozitifEnerji. Bir tane daha: Kendine inan, gerisi gelir! ✨💖 #KendiniSev #YeniBaşlangıçlar. Hepsi birbirinin aynı? Tıpkı marketteki light yoğurt reyonu gibi aynı ambalaj, aynı tat, sadece etiketler farklı.

Peki suçlu kim? Ya da suçlu mu var? Neler oluyor dünyada? Artık herkes içerik üretmek için yapay zekaya koşuyor. Aşk mektubundan iş epostasına, şiirden reklam metnine kadar her şeyi o yazıyor. İnternet, bir yapay zeka klonları mezarlığına döndü. Makineler mükemmel cümleler kuruyor ama insanların Aman Allahım, bu ne güzel olmuş! dediği o samimi kusurlar, o insan tuzakları yok oluyor.

Yapay zekanın en büyük handikapı şu: Hiçbir zaman gece 3’te kalkıp buzdolabını didiklememiş. Kalbi kırık, gönlü buruk gecenin 3ünde arabasına atlayıp yol yapmamış. Hiç Sevgilim beni terk etti diye ağlayarak dondurma yememiş. Hiç patronundan azar işitip ofis tuvaletinde ayna karşısında kendini motive etmeye çalışmamış. Dolayısıyla ürettiği içerikler idealize edilmiş insan gibi; Parlak, kusursuz! Ama ruhsuz.

Bir deneme yapın! Yapay zekaya; biraz hüzünlü, biraz komik, annemi anlatan bir şiir yaz deyin. Size muhtemelen şöyle bir şey sunacak:
"Annem, güneşimdin sen / Ellerin umman, sözlerin deniz… / Ah, keşke zaman yelkovanı dönseydi geriye / O eski mutfak kokusu, taze kek ve hüzün…"

Şiir teknik olarak doğru, hatta belki güzel. Ama annesini kaybetmiş birinin yüreğini burkacak samimiyette mi? Yoksa "hüzünlü şiir şablonu 3B"yi mi kullandı?

İnsanlık Tarihinin En Büyük İronisi; Özgürlük İstiyoruz, Ama Üşeniyoruz!


Yapay zekayı suçlamadan önce kendimize soralım: Biz ne yaptık? Hızlı, pratik, bedava diye diye düşünmeyi, yazmayı, üretmeyi makinelere devrettik. Tıpkı fast food’a alışınca ev yemeğini unutan nesil gibi, biz de "fast content"e alıştık. Sonra bir bakmışız, herkesin blog yazıları aynı, LinkedIn paylaşımları aynı, hatta Tinder bio’ları bile!

Bir arkadaşım geçenlerde şikayet etti: Artıık kimse bana özel mesaj atmıyor. Doğum günümde bile yapay zekanın yazdığı kopyala yapıştır mesajlar geliyor!
Bayram seyranda tüm listeyi seçip atılan insan davranışından ne farkı var? Haklı. Dijital çağın en trajikomik sorunu bu; Özelleştirilmiş samimiyetsizlik!

Peki çözüm ne? Ne yapalım? Yapay zekayı boykot edip dağa mı çıkalım? Hayır. Ama onu bir tasarruf lambası değil, araç olarak görmeyi öğrenmeliyiz.
Özgünlük katarak ortada bir yerlerde buluşabiliriz bence.

Ai'dan fikir alın, ama sonrasında cümleleri kendi hikayelerinizle süsleyin. Örneğin, o önerdiği Başarı için çok çalışmalısın yerine, Başarı, geçen hafta kaybettiğim düğme kadar yakın ama bir o kadar sinir bozucu de.

Yapay zekayla sohbet et, onu düşünme antrenörü yap. Mesela: Hadi bana 1980’lerin dizilerindeki gibi abartılı bir aşk senaryosu yaz de, sonra onu kendi ilişkinle karşılaştırıp gül.

Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir şiirin güzelliği, kafiyelerde değil, şairin yüreğindeki o 'an'da saklıdır. Eğer her şeyi makinelere devredersek, yakında insanlık olarak en büyük korkumuz gerçekleşecek: Dünya denen gezegen, 7 milyar insanın değil, 1 algoritmanın ağzıyla konuşuyor olacak.

O yüzden, bir dahaki sefere bir gönderi paylaşmadan önce durun. Belki yapay zekanın cümlesini alın, ama içine kendi gözyaşınızı, kahvenizi, sabah trafiğinde duyduğunuz küfrü ekleyin ki; bu konuda çok zorlanmazsınız İstanbul'da iseniz özellikle :) Çünkü gerçek olan hiçbir şey, yapay olandan daha sıkıcı olamaz.

Dipnot: Bu yazıyı bir insan yazdı. (Yoksa öyle mi?)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.