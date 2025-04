Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı

10 Nisan Perşembe günü Ankara’da, benim de danışma kurulu üyesi olarak katkı sağlamaktan onur duyduğum çok kıymetli bir etkinliğe daha tanıklık ettik. EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı”, yalnızca bir toplantı değil, ortak geleceğimiz için atılmış güçlü ve stratejik bir adım oldu.



Türk dünyasında sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, daha koordineli ve daha sürdürülebilir iş birlikleri kurmasını hedefleyen bu çalıştay; akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini ve kamu diplomasisi uzmanlarını bir araya getirerek bölgesel dayanışmanın zeminini sağlamlaştırdı.



Bu çalıştayın en dikkat çekici yönlerinden biri, her yıl yapılması planlanan kalıcı bir yapı haline getirilmesidir. Her yıl artan katılımla, genişleyen iş birliği ağlarıyla ve derinleşen stratejik vizyonla bu etkinliğin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Katılımcı kurumlar arasında kurulan yeni bağlar ve geliştirilen ortak projeler, sadece bugünün değil, geleceğin Türk dünyasını inşa edecek güce sahiptir.



Çalıştay süresince ele alınan konular arasında; sosyoekonomik kalkınmada sivil toplumun üstleneceği öncü rol, ortak projelerin geliştirilmesi ve Türk dünyasının

değerlerinin uluslararası kamuoyuna tanıtılması gibi stratejik başlıklar ön plana çıktı. Genç nüfusun kültürel projelerle bir araya getirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının arttırılması ve ortak mirasın uluslararası düzeyde tanıtılması da bu vizyonun temel taşlarını oluşturdu.



Tarihsel ve kültürel bağlarla birbirine kenetlenmiş Türk dünyasının geleceğinin, yalnızca devletler arası diplomasiyle değil, güçlü bir sivil toplum temeliylede mümkün olabileceğini gösterdi. Bu çalıştay, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyonun, bir geleceğin, bir bütünleşme idealinin somut adımıydı bence.



Ben de bu önemli girişimin danışma kurulunda yer almaktan büyük bir gurur duyuyorum. Türk dünyasının ortak geleceği için emek veren herkese teşekkür ediyor, bu tür iş birliklerinin her yıl güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.