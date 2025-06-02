Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Ayakkabısız Şampiyon

GİRİŞ:
2025-06-02
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
2025-06-02
saat ikonu 08:25

Bu gün size bir hikayeden ve benim Türkiye için yeni olan bir spor branşına neden yöneldiğimi anlatmak istiyorum. Ve bu hikayeyi bir kişi üzerinden Hilvanlı Şiyar üzerinden anlatmak istiyorum. Hilvanlı Şiyar henüz kaç yaşında bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Türkiye’de spor, bazı çocukların hayatında sadece bir rüyadan ibaret. Hele ki ayakkabısı olmadığı için turnuvaya katılamama ihtimaliyle karşı karşıya kalan bir çocuğun, birkaç ay sonra bölge şampiyonu olması… İşte bu, her şeyin ötesinde bir hikâyedir.

Ben uluslararası Pickleball Federasyonu'nun Güneydoğu Anadolu temsilcisi olduysam, bu görevi Şiyar’a ve onun gibi gençlere borçluyum. Çünkü Pickleball sadece bir spor değil; aynı zamanda sınırlardan, etiketlerden, sosyal farklılıklardan sıyrılmış bir hayat sahasıdır. Şiyar'ın hikâyesi bunun en yalın, en etkileyici göstergesi.

Şiyar’ın ailesi mevsimlik işçi. Çoğumuzun gözünden kaçan, ama Türkiye gerçeğinde her sezon binlerce kilometre yol yürüyen sessiz kahramanlar. Onların çocukları genelde tarlada büyür, güneşin altında olgunlaşır, çoğu zaman bir futbol topuna bile ulaşamaz. Ama işte o çocuk, Hilvan’dan çıkıp önce il turnuvasını, ardından Doğu ve Güneydoğu bölge turnuvasını kazandı. Şimdi sırada Türkiye finali var. Kazansa da kazanmasa da, o zaten bu ülkenin ayakkabısız şampiyonu.

Pickleball, belki ismini ilk kez duyanlar için garip gelebilir. Ama basit kuralları, yaş farkı gözetmeyen yapısı, ekipman ihtiyacının minimum olması ve en önemlisi sosyal ayrımları sıfıra indirmesiyle, Türkiye gibi farklı sosyo-ekonomik katmanlara sahip bir ülke için mükemmel bir fırsattır.

Pickleball’un sahasında yaş yok. Zengin-fakir ayrımı yok. Kadın-erkek eşitsizliği yok. Çocuklar, gençler, yaşlılar... Herkesin raketi eşit, herkesin topa vurma hakkı var. Bu spor, tıpkı Şiyar gibi hikâyeleri binlerce kez çoğaltabilir. Doğudaki bir mezrada da oynanabilir, büyükşehirlerin kalabalığında da. Sahası birkaç metrekarelik bir alan. İhtiyacınız olan tek şey: iyi niyet, bir raket, bir top ve biraz gönüllü yürek.

Şiyar ve onun gibiler, bize bir şeyi öğretiyor: Umut bazen bir raketin ucundadır. Belki de biz bugüne kadar hep yanlış yere baktık. Sporun devasa salonlarda, milyon dolarlık sponsorluklarla yapılabileceğini düşündük. Oysa gerçek spor, ayakkabısı olmayan bir çocuğun vazgeçmemesiyle başlar.

Bugün Pickleball Türkiye’de büyüyor. Ama sadece sporcu sayısıyla değil, hikâyeleriyle büyüyor. Bu sporun Türkiye’de her ilçeye, her köye, her okula yayılması gerekiyor. Çünkü bu oyun, sadece topa vurmayı değil, hayata tutunmayı da öğretiyor.

Bir raket, bir top ve biraz inanç. Belki de ülkenin doğusundaki sessiz şampiyonları, bu üçlüyle çıkacak karşımıza.

Şiyar için, Şiyar gibiler için, Pickleball’un sesi daha gür çıkmalı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.