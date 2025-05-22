Yolsuzluk Düzeltilebilir, Adaletsizlik Giderilebilir… Ama Barış Bir Kez Kaçarsa Geri Gelmez

GİRİŞ: 2025-05-22 09:05 09:05 2025-05-22 | GÜNCELLEME: 2025-05-22 09:05 09:05 2025-05-22

Mahsun Kırmızıgül’ün “Milletin anası ağlamış anası…” diye başlayan feryadı, bu ülkede vicdan sahibi herkesin yüreğine dokunabilir. Gerçekten de emekliler belli oranda geçim savaşı veriyor, memur, işçi, doktor, öğretmen, akademisyen istenen koşullarda değil henüz. Yolsuzluk girdabından belli oranda halende kurtulabilmiş değiliz, adalet terazisi halen istediğimiz ölçüye gelememiş gibi hissedebiliriz. Bu noktada sanatçının sözlerinin bir kısmı yerindedir. Ancak burada çok tehlikeli bir hafıza kaybına da düşüldüğünü görmek gerekiyor. Kırmızıgül’ün açıklamalarındaki en zayıf halka, Türkiye’de yaşanan terörün, 40 yılı aşkın silahlı çatışmanın ve on binlerce canın ardından neredeyse hiç yokmuş gibi bir anlatıyla geçiştirilmesidir.

Bugün Türkiye’de insanlar terörü konuşmuyor ve artık silahsız bir dönemi haykırmaya başladık. Bu bazılarımız için halen mümkün değilmiş gibi geliyor. Fakat bu büyük bir kazanımdır. Dağlardan kurşun sesi gelmiyor, köylüler çatışma korkusuyla tarlalarını terk etmiyor, şehit cenazeleriyle hayat durmuyor. Bu sessizlik bir tesadüf değildir; bu, devletin ve milletin sabırla ve akılla yürüttüğü çok boyutlu bir stratejinin sonucudur ve evet, yolsuzlukla mücadele edilebilir, adaletsizlik düzeltilebilir. Ekonomi zamanla toparlanabilir. Ama barış bir kez kaçarsa, bir daha geri getirmek on yıllar sürebilir. Türkiye’nin en büyük başarısı, terörün gündemden çıkmış olmasıdır. Bu başarıyı küçümseyen her yaklaşım, ister istemez PKK’nın meşrulaştırılmasına, şiddetin sıradanlaştırılmasına hizmet eder.

Bugün yapılması gereken şey, bu barış ortamını daha da sağlamlaştırmak, silahsızlanma sürecine destek vermek ve terörün tekrar siyasetin gündemine girmesine izin vermemektir. Terörü tekrar konuşturmaya başlarsak, emeklilerin durumu da, adaletin terazisi de bir kez daha bombaların gölgesinde kalır. Sayın Kırmızıgül ve onun gibi topluma seslenen sanatçılar, yoksulluğu, adaletsizliği dile getirsinler elbette… Ama bu ülkenin en büyük meselesi olan terörün bitmiş olmasını da unutturmasınlar. Barışı sıradanlaştırmak, barışı küçümsemektir.Barış bu milletin en kıymetli kazanımıdır.