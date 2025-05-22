Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Doç. Dr. Hasan Bardakçı
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Yolsuzluk Düzeltilebilir, Adaletsizlik Giderilebilir… Ama Barış Bir Kez Kaçarsa Geri Gelmez

GİRİŞ:
2025-05-22
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
2025-05-22
saat ikonu 09:05

Mahsun Kırmızıgül’ün “Milletin anası ağlamış anası…” diye başlayan feryadı, bu ülkede vicdan sahibi herkesin yüreğine dokunabilir. Gerçekten de emekliler belli oranda geçim savaşı veriyor, memur, işçi, doktor, öğretmen, akademisyen istenen koşullarda değil henüz. Yolsuzluk girdabından belli oranda halende kurtulabilmiş değiliz, adalet terazisi halen istediğimiz ölçüye gelememiş gibi hissedebiliriz. Bu noktada sanatçının sözlerinin bir kısmı yerindedir. Ancak burada çok tehlikeli bir hafıza kaybına da düşüldüğünü görmek gerekiyor. Kırmızıgül’ün açıklamalarındaki en zayıf halka, Türkiye’de yaşanan terörün, 40 yılı aşkın silahlı çatışmanın ve on binlerce canın ardından neredeyse hiç yokmuş gibi bir anlatıyla geçiştirilmesidir.

Bugün Türkiye’de insanlar terörü konuşmuyor ve artık silahsız bir dönemi haykırmaya başladık. Bu bazılarımız için halen mümkün değilmiş gibi geliyor. Fakat bu büyük bir kazanımdır. Dağlardan kurşun sesi gelmiyor, köylüler çatışma korkusuyla tarlalarını terk etmiyor, şehit cenazeleriyle hayat durmuyor. Bu sessizlik bir tesadüf değildir; bu, devletin ve milletin sabırla ve akılla yürüttüğü çok boyutlu bir stratejinin sonucudur ve evet, yolsuzlukla mücadele edilebilir, adaletsizlik düzeltilebilir. Ekonomi zamanla toparlanabilir. Ama barış bir kez kaçarsa, bir daha geri getirmek on yıllar sürebilir. Türkiye’nin en büyük başarısı, terörün gündemden çıkmış olmasıdır. Bu başarıyı küçümseyen her yaklaşım, ister istemez PKK’nın meşrulaştırılmasına, şiddetin sıradanlaştırılmasına hizmet eder.

Bugün yapılması gereken şey, bu barış ortamını daha da sağlamlaştırmak, silahsızlanma sürecine destek vermek ve terörün tekrar siyasetin gündemine girmesine izin vermemektir. Terörü tekrar konuşturmaya başlarsak, emeklilerin durumu da, adaletin terazisi de bir kez daha bombaların gölgesinde kalır. Sayın Kırmızıgül ve onun gibi topluma seslenen sanatçılar, yoksulluğu, adaletsizliği dile getirsinler elbette… Ama bu ülkenin en büyük meselesi olan terörün bitmiş olmasını da unutturmasınlar. Barışı sıradanlaştırmak, barışı küçümsemektir.Barış bu milletin en kıymetli kazanımıdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.