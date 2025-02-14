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Dejavu!

GİRİŞ:
2025-02-14
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
2025-02-14
saat ikonu 08:53

Az Alkmaar karşında alınan ağır mağlubiyet geçen sezonki Sparta Prag maçını akıllara getirdi. Yaşanan her şey neredeyse aynıydı. Skor aynı, kırmızı kart gören oyuncu aynı. Üzerine bir de amatörce hatalar eklenince kaçınılmaz son geldi. Okan Hoca, Kaan Ayhan’ı sağ beke çekerek bile bile lades dedi. Prag maçından iyi ders çıkarılmadığı gözler önüne serildi. Benzer pozisyonda ikinci sarı karttan kızaran Kaan maçın kopma anına imza attı. Barış Alper’in amatörce penaltıya sebebiyet vermesi de çok farklı bir olaydı. Çevre kontörlü yapmamanın ve kafasının kaldırmanın cezasını çekmeye devam ediyor ve edecek.

Eksikler farka sebep olmamalı

Taktik ve diziliş anlamında ne yaptığını bilmeyen bir Galatasaray vardı sahada. Maça üçlü başlayıp dörtlü savunmayla bitirmek bile çare olmadı. Cezalı Davinson, Torreira ve Osimhen’in yokluğunu çok iyi anlıyorken, farkın açılmasına hiçbir anlam veremiyorum. Galatasaray bu eksik futbolcularla bile maça ağırlığını koymalıydı. Listeye eklenen Cuesta, Morata ve Sallai bireysel anlamda fena değillerdi. Sallai’nin harika golü farklı mağlubiyetten dolayı gölgede kaldı. Morata’nın ısı haritası daha çok savunmaya yardımı gösterdi. Kötü bir Galatasaray’da yeni savunmacı Cuesta ne kadar ön plana çıkabilirdi?

Öz eleştiri önemli

En önemliside bu mücadelenin çift ayaklı bir karşılaşma olduğu unutuldu. Galatasaray farklı bir mağlubiyet almak yerine skoru korumaya yönelik hamle yapsaydı İstanbul’da tur şansını yükseltirdi. Avrupa defteri Hollanda’da kapandı. İstanbul’da tekrar açılır mı? Çok zor. Bu oyun ile imkansız diyebilirim. Bazen öz eleştiri yapmakta fayda var. Okan Hoca şapkasını önüne koyup Avrupa’da neyi yanlış yaptığını düşünmeli…

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