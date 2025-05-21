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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

7 kez geçmeniz gerekiyor! Diyarbakır'ın kalbinde dilek kapısı: Dört Ayaklı Minare!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan ve yaklaşık 540 yıllık Dört Ayaklı Minare, hem tarihi bir yapı hem de ziyaretçiler için önemli bir dilek tutma noktası olarak dikkat çekiyor. Minarenin altından 7 kez geçen ziyaretçiler dua ediyor ve dilek tutuyor...

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7 kez geçmeniz gerekiyor! Diyarbakır'ın kalbinde dilek kapısı: Dört Ayaklı Minare!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 22:39

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan yaklaşık 540 yıllık Dört Ayaklı Minare'nin altından 7 kez geçen ziyaretçiler, dua edip dilek tutuyor.

UĞRAK NOKTALARIN BAŞINDA GELİYOR

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi asırlık surları, Dört Ayaklı Minare, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi, Zerzevan Kalesi, Sülüklü Han, Deliler Hanı gibi çok sayıda tescilli yapısı, gıda ve ürünleriyle yerli ve yabancı turistleri çekiyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri de Dört Ayaklı Minare oluyor. Halk arasında "Dört Ayaklı Minare" olarak adlandırılan bu yapının her bir sütununun bir İslam mezhebini temsil ettiği yorumlanırken, ziyaretçiler ise altından geçip, etrafından 7 kez dolanarak dua edip dilek tutuyor.

7 kez geçmeniz gerekiyor! Diyarbakır'ın kalbinde dilek kapısı: Dört Ayaklı Minare!


Antalya'dan ziyaret için Diyarbakır'a gelen Erva Artar, "Dört Ayaklı Minare var, hayallerimi diledim. Bakalım nasıl olacak. Çok beğendim, çok memnun kaldım. 7 kere geçtim. Bayağı meşhur yermiş, bakalım nasıl olacak" dedi.
Emniyet Kaplan, 10 yaşından beri buradan geçtiğini ifade ederek, "Bir dileğim kabul olmadı. Gittikçe fakirleştim" diye konuştu.

7 kez geçmeniz gerekiyor! Diyarbakır'ın kalbinde dilek kapısı: Dört Ayaklı Minare!

7 DEFA GEÇİP DİLEK TUTUYORLAR

Ferit Yıldoğan, gezme amaçlı geldiğini belirterek, "Pek bir bilgim yok. Sadece rehberlik ettikleri için 3 tur dönüp dilek tutulduğunu söylediler, biz de tuttuk. Allah nasip ederse inşallah kabul olur" şeklinde konuştu.
Kamile Mecidiye ise, "Buranın her yeri tarih, çok güzel, doyamadık. Kızlarıma dua ettim, kendi dileklerimi söyledim. Rabbim inşallah ziyaretimizi, dualarımızı kabul eder. 7 defa geçtim" ifadelerini kullandı.

7 kez geçmeniz gerekiyor! Diyarbakır'ın kalbinde dilek kapısı: Dört Ayaklı Minare!


Şule Kılıç, Dört Ayaklı Minare'nin etrafından 7 defa geçtiğini ve atanmak istediğini söyledi. Ece Cimcimzeren de, "Niğde'den geldik. Dediler buradan 7 kez geçince dilekler kabul oluyormuş, biz de öyle yaptık. 7 kez dolandık ve dileklerimiz kabul olsun diyoruz. Hem bu dünya, hem öbür dünyayı" dedi.

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#Kültür - Sanat
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