Arnavutköy'de Bingöl rüzgarı esti: Yöresel lezzetleri tanıtıldı

30 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 18:08

Arnavutköy'de doğası, kültürü ve kardeşlik iklimi ile Bingöl rüzgarı esti. Arnavutköy Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve kültürel zenginliklerle vatandaşlardan tam not aldı.

Arnavutköy Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Memleket Günleri etkinlikleri, Bingöl buluşmasıyla devam etti. Bingöl’ün kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve doğal ürünlerini tanıtmayı amaçlayan etkinlik, Arnavutköy Şehir Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİNGÖL’ÜN YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILDI

Etkinlikte Bingöl’ün mutfak kültürünü tanıtan stantlar büyük ilgi gördü. Özellikle Bingöl balı, cevizli sucuk, tarhana ve burma kadayıf ziyaretçilerin en çok beğendiği lezzetler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, bu yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra stantları gezerek Bingöl’ün doğal ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

BAŞKAN CANDAROĞLU’NDAN KOKOREÇ İKRAMI

Etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz kokoreç ikramında bulundu. İkram sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Candaroğlu, Bingöl’ün yöresel lezzetlerini tanıtan bu etkinliğin kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti. Kokoreç ikramı, etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.