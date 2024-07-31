Bakan Ersoy duyurdu: Kariye Camii'nin ziyaret ücreti belli oldu

31 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:22

Ayasofya Camii üst galeri 25 euro oldu tepkiler geldi: Çok fazla, biz veremeyiz

Ayasofya Camii üst galeri 25 euro oldu tepkiler geldi: Çok fazla, biz veremeyiz

Yabancı turistler için Ayasofya giriş ücreti belli oldu! 15 Ocak’ta başlıyor

Yabancı turistler için Ayasofya giriş ücreti belli oldu! 15 Ocak’ta başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılmıştı.



'TURİSTİK ZİYARETLER 20 EURO OLACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak.

Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak.

19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak" ifadelerini kullandı.