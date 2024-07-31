Bakan Ersoy duyurdu: Kariye Camii'nin ziyaret ücreti belli oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:22
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 Euro olacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılmıştı.
'TURİSTİK ZİYARETLER 20 EURO OLACAK'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak.
Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak.
19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı