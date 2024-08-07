Ajda Pekkan'ı Harbiye konserinde çileden çıkardılar! Bir daha gelmeyin

07 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:29

78 yaşındaki Ajda Pekkan, bu sene de geleneği bozmadı ve aylardır süren hazırlıktan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı.

ŞARKIYI YARIDA KESTİ

Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı. Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup şarkısı bitmeden ayaklanınca Ajda Pekkan, performansını yarıda keserek uyarıda bulundu.

"BİR DAHA GELMEYİN"

Çok sinirlenen Süperstar, “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” ifadelerini kullandı.