Başından vurularak ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya'dan Sibel Can'a sitem: 'Çok merhametsiz biri'

11 Kasım 2024 22:23 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 22:29

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Mutlu Kaya, geçtiğimiz senelerde talihsiz bir olay yaşadı. 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya'ya en büyük destekçilerinden biri ünlü sanatçı Sibel Can olmuştu. İyileşmek için verdiği mücadeleyi kazanan Kaya, Can'a sert eleştirilerde bulunarak, "Çok merhametsiz biri' ifadelerini kullandı.

Mutlu Kaya, Sibel Can'ın jüri üyeliğini üstlendiği bir ses yarışmasında güzelliği ve güçlü sesiyle dikkatleri üstüne çekti. Hatta birçok kişi tarafından Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya, tarihler 2015 yılını gösterdiğinde çok acı bir olay yaşadı.

Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da takıntılısı tarafından başından vuruldu ve ölümden döndü. Yaşam mücadelesini kazanan Mutlu Kaya, iyileşmek için çok çaba sarfetti ve geçtiğimiz günlerde "Ben başardım" diyerek video paylaştı.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR OLAY OLDU

O videosuyla gündem olan Mutlu Kaya'dan bu kez çarpıcı açıklamalar geldi. Posta'nın özel haberine göre Mutlu Kaya'nın işte o açıklamaları:

"Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti.

'BİR KURUŞLUK YARDIMI YOK'

Bir kuruşluk yardımı yok. Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."