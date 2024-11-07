Çağla Çetin'den Kerimcan Durmaz iddiası! ''Evlilik vaadiyle beni dolandırdı''

07 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:30

Katıldığı programda iddialarda bulunan Çağla Çetin isimli kadın, fenomen Kerimcan Durmaz’ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne sürdü. Dava açacağını belirten Çağla Çetin, “Adalet istiyorum” dedi.

Almanya'da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını ve 180 bin euro verdiğini iddia etti. Almanya'da yazılım şirketi sahibi Çağla Çetin, Kerimcan'a ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları da paylaştı.

''KERİMCAN DURMAZ EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRDI''

2016 yılında Kerimcan Durmaz ile tanıştığını belirten Çağla Çetin, o zamandan sonra sık sık buluştuklarını iddia etti. Kendisine pahalı hediyeler gönderdiğini hatta konser paralarını bile kendisinin verdiği iddia etti. Çağa, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu iddia etti.

"KERİMCAN BENİM YANIMDA FARKLIYDI"