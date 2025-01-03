Ferdi Tayfur'un röportajı tekrar gündem oldu! "Öldüğüm zaman da..."

03 Ocak 2025 10:20 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:20

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un yıllar önce verdiği röportaj ölümünün ardından tekrar gündeme geldi. Tedavi gördüğü hastane dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, "Öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim" demişti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllar önce verdiği röportaj gündem oldu. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olan Ferdi Tayfur, "O şarkıları çocuklarım yapmadı, ben yaptım" dedi.

FERDİ TAYFUR: ÖLDÜĞÜM ZAMAN

Ferdi Tayfur yıllar önce verdiği röportajda; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.

FERDİ TAYFUR, KIZI TUĞÇE TAYFUR İLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden Tuğçe Tayfur, Habibe Ümyani Demir evliliğinden ise Doğan Taha Tayfur ile Timur Turanbayburt adında iki oğlu bulunuyor. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ile 'Soyadı' tartışması yaşamış ve mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.