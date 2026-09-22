Hande Baladın ve Onuralp Bitim aşkında kriz mi çıktı? Sosyal medya hamleleri kafa karıştırdı

Spor camiasının sevilen isimlerinden Milli voleybolcu Hande Baladın ve basketbolcu Onuralp Bitim’den hayranları üzen yeni bir gelişme meydana geldi. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan ikilinin sosyal medya üzerinden yaptıkları hamlelerle kafaları karıştırdılar. Arama motorlarında ‘Hande Baladın ve Onuralp Bitim aşkında kriz mi çıktı?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

HANDE BALADIN VE ONURALP BİTİM AŞKINDA KRİZ Mİ ÇIKTI?

Milli sporcular Hande Baladın ve Onuralp Bitim, yaklaşık 3 ay önce sosyal medyaya düşen görüntüleri sonrası gündem olmuşlardı. Kısa süre sonra Bağdat Caddesi’nde el ele görüntülenen ikilinin aşkları muhabirler tarafından belgelenmişti. Çiftin birlikteliği resmiyet kazanmıştı.

Spor dünyasında gündem olan ikilinin birliktelikleri sonrası hayranları tarafından yakın takibe alınan Hande Baladın ve Onuralp Bitim, dikkat çeken bir hamleyle gündem de büyük yankı uyandırdılar. Süreç boyunca ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, sosyal medyadan yaptıkları hamlelerle kafa karıştırdılar.

Sosyal medyadan birbirini takipten çıktıkları iddia edilen Hande Baladın ve Onuralp Bitim çifti, ilişkilerinde bir kriz mi yaşıyor bilinmiyor. Kamuoyunda ikilinin ayrılığına dair net bir açıklama henüz yer almıyor.

SOSYAL MEDYA HAMLELERİ KAFA KARIŞTIRDI

Voleybol ve basketbol dünyasının yeni aşkları Hande Baladın ve Onuralp Bitim ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla gözlerden uzak yaşamazken kısa süre de birbirlerine verdikleri desteklerle de dikkat çekmişlerdi.

Öyle ki Hande Baladın ve Onuralp Bitim, sezon boyunca birbirlerini müsabakalarını tribünden takip ederken, maç sonlarında da birlikte görüntü vererek birlikteliklerini sürdürmüşlerdi. Ancak ikilinin sosyal medya hamleleri adeta kafaları karıştırdı.

Yaklaşık olarak 3 aydır devam eden ilişkinin ardından çiften gelen yeni bir gelişme hayranları tarafından yakında takip edilmeye başlandı.

Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre, Hande Baladın ve Onuralp Bitim’in yollarını ayırdıkları öne sürüldü. İkiliden konu hakkında net bir açıklama gelmezken, ayrılık iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.