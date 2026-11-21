Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels, bu yıl 17. senesini kutladı. Türkiye’nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, bu yıl 16. kez düzenlendi.
Birçok siyasetçinin ve ünlü simanın konuk olduğu, Türkiye’nin ilk ve tek internet ödülleri 16. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, Chafemme “Renklerin Kraliçeleri” defilesiyle büyük ilgi topladı.
Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesindeki Evos Angels dergisi tarafından on yedi yıldır aralıksız düzenlenen geceye, 17 Kasım 2026 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Grand Harilton Hotel sahne oldu.
Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Türkiye’nin önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl’ın koreografisiyle düzenlenen defile, “Renklerin Kraliçeleri” temasıyla sahnelendi. Chafemme Yönetim Kurulu Başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio ve Levent Çekiç tarafından koordine edildi.
Türkiye’nin ilk üç ödül töreni arasına giren ve 1,5 yıllık halka açık oylama sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene yine ilklerle doluydu.
Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2,5 milyonun üzerinde kişinin internette kullandığı oylarla sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak tarafından düzenlenen törenin oylamaları www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden gerçekleştirildi.
Ödül törenini ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende takdim edilen başarı plaketleri de büyük dikkat çekti. Plaket alan isimler arasında Media Stüdyo’dan İlker Uzunalan ve Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Aysu Çalbak Şahin, Şenol Adıoğlu, Ferhat Morgül, Av. Fatih Çınar, Yağmur Ayaz ve Sadettin Emre Özdede yer aldı.
ÖDÜL LİSTESİ:
YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI
KÜRESEL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM ÖDÜLÜ: EGEMEN BAĞIŞ
YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY TANESİ FİLMİ & AV. SERKAN BAYRAM
YILIN EN İYİ BELEDİYE BAŞKANI: VEYSİ ŞAHİN
YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI: ÖZCAN SEZER & SULTAN GROUP
YILIN EN İYİ OTELİ: GRAND HARILTON HOTEL
YILIN EN İYİ MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV
YILIN EN İYİ ŞARKI REMİXİ YAPAN DJ’İ: KÜRŞAD KAHRAMAN & BENİ AL TAKİ SENİ GÖRENE KADAR
SANATTA YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: HALİL ERGÜN
YILIN EN İYİ MÜZİK SİNEMA PRODÜKTÖRÜ: ZEKİ SİNCAR
YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI: ADEM SİNCAR
YILIN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU: MİHRİBAN ER
YILIN EN İYİ YAPAY ZEKA MİKRODRAMA DİZİSİ: KHALİD İBN AL-WALİD / DRAIMA
TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH & AŞIĞIM SANA
YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİSİ: SEZGİN SİYAM & SGB GRUP
YILIN EN İYİ PLATOSU: KİBRİTHANE & TİMUR ÖZDEMİR
MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: KAYA DOĞAN
MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: MİKAİL MECİTOĞLU
YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN
YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN
YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK & KADERİ BEN Mİ YARATTIM
SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: UMUT KARADAĞ
SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: İPEK TUZCUOĞLU
YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY ERTUĞRUL & HEDİYEM OLSUN
SİNEMA VE SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: SARUHAN HÜNEL
TÜRK SANATINA DEĞER KATAN USTALAR ÖDÜLÜ: MEHMET ÇEPİÇ
YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: CANER KURTARAN
YILIN EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇISI: HANDE ÜNSAL & AMMAN AMAN
YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: BÜLENT KAYA & AZKA OTEL
YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D
YILIN EN İYİ ERKEK POP MÜZİK SANATÇISI: HAKAN PEKER & SEN YOLUNA GİT
TURİZM ALANINDA MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ: FATİH CANTÜRK
YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: TEFO & SEKO & BİR DÜNYASIN
YILIN EN GÜVENİLİR YÜZÜ: ZAHİDE YETİŞ
YILIN EN İYİ ULUSLARARASI OYUNCU AJANSI: MAYADROOM CAST AGENCY & MEVLÜT DEDE
YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU: OYLUM TALU
YILIN EN ÇOK DİNLENEN DÜETİ: UMUR DOMA & HANDE ÜNSAL & GEL
YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS ÖDÜLÜ: NİLAY DORSA & AYNEN
YILIN EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK
YILIN EN İYİ STİL VE MARKA DANIŞMANI: HASAN ÖZAY
YILIN EN İYİ LUXURY YAT KİRALAMA FİRMASI: DEN DEN YATÇILIK & TAMER KÖSEOĞLU
YILIN EN İYİ ETKİNLİK MEKANI: PORTAXE & LÜTFÜ SAPMAZ
FİNANS HABERLERİNDE EN BAŞARILI MEDYA ORGANI: HABERLER.COM
YILIN EN İYİ LENS FİRMASI: ARMA LENS & SENEM & HİKMET DORUK
KOZMETİKTE İNOVASYON ÖDÜLÜ: QILIN KOZMETİK & EMEL HAKİM
YILIN EN BAŞARILI YARATICI İLETİŞİM AJANSI: DERMEN BİLİŞİM A.Ş.
YILIN EN İYİ FİNANSAL ASTROLOJİ VE SEMBOLLER UZMANI: NİLAY ARSLAN