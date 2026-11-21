Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesindeki Evos Angels dergisi tarafından on yedi yıldır aralıksız düzenlenen geceye, 17 Kasım 2026 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Grand Harilton Hotel sahne oldu.