Katıldığı yarışmada jüri üyesi oldu! Hadise gözyaşlarına boğuldu

14 May 2024 15:47 - Güncelleme : 14 May 2024 15:47

Şarkıcı Hadise, 16 yaşındayken katıldığı şarkı yarışmasına jüri üyesi olarak katıldı. Ünlü isim yarışmada eski görüntülerinin izletilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da henüz 16 yaşındayken katıldığı müzik yarışması sonrası hayatı değişti. Yıllar önce yarışmacı olarak katıldığı programın kanalında şimdi jüri üyeliği yapan Hadise, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcının o halleri, sosyal medyada gündem oldu.