Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı! "Diziye ihtiyaç duymuyorum"

06 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:51

Usta oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı programda özle hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor" diyen Nurseli İdiz, aylık kazancını açıkladı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nurseli İdiz, bir dönem maddi zorluklar çekmiş ve açıklamalarıyla gündem olmuştu. Son katıldığı programda konuşan Nurseli İdiz, tiyatrodan iyi para kazandığını açıklayarak aylık kazancından bahsetti.

NURSELİ İDİZ AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya ve İlişki Durumu Karışık gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi kazanılıyor. Ayda 150-200 bin TL alıyoruz” dedi.

Dizilerde yer almayan Nurseli İdiz, "'Ay ne olur bana bir dizi ver abi valla çok ihtiyacım var' demiyoruz. Dizi yapsam bölüm başına 100 bin TL ayda 400 bin TL kazanacağım. Diğer taraftan 150 bin TL kazanıyorsun en düşük oyuna bakarsan" dedi.