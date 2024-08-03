Ödülünü alan Dünya starı Sharon Stone'den dikkat çeken Beşiktaş detayı!

03 Ağustos 2024 01:22 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 01:26

Dünyaca ünlü Amerikalı sinema yıldızı Sharon Stone, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen gecede Uluslararası İkon Ödülü'nü aldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA

Amerikalı oyuncu, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılan Altın Küre Töreni'nin "Global İkon" ödülünü almak üzere Bodrum'a geldi. Güvercinlik Koyu'ndaki bir otelde düzenlenen geceye 66 yaşındaki Amerikalı yıldızın yanı sıra ünlü sanatçılar Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu ve Nesrin Cevadzade'nin de aralarında olduğu sanat ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

Dünyaca ünlü Amerikalı sinema yıldızı Sharon Stone, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak, onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum”

"BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK BENİM İÇİN ONURDU"

Beşiktaş forması ile verdiği pozlar hakkında konuşan Stone, “Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Yeğenim Amerika'da futbol antrenörü. Aile olarak futbolu çok seviyoruz” dedi.

"ÇOK KÜÇÜK BİR KASABADA BÜYÜDÜM"

Unutulmaz rolleriyle adını dünya sinemasına yazdıran Sharon Stone, Uluslararası İkon Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden “Ben Pensilvanya'da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik ışığı dahi yoktu, çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere uzak ülkelere gitmeyi, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim” dedi.

Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı” dedi.