Pınar Altuğ'un tulumunu gören Yeliz Yeşilmen yorum yaptı! Fanlar sosyal medyada birbirine girdi

01 Ekim 2024 16:45 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:45

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 50. yaş günü kutlamasında çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaştı. Pınar Altuğ’un giydiği sarı tulumla ilgili yorum yapan Yeliz Yeşilmen ise Altuğ’un fanları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ​ yeni yaş gününü tiyatro sahnesinde kutladı. Eşi Yağmur Atacan​ ile karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, sarı tulumuyla dikkat çekti.

PINAR ALTUĞ İLE YELİZ YEŞİLMEN FANLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Tiyatro sahnesinde 50. yaş gününü kutlayan Pınar Altuğ, arkadaşlarının sürprizini sosyal medya hesabından paylaştı. Sevenlerinden tebrik mesajı alan Pınar Atuğ, ""Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana “iyi ki doğdun” dedi, herkese teker teker teşekkür ederim." diyerek mutluluğunu paylaştı.

Gamze Erçel, Emine Ün ve Ebru Destan gibi isimlerden tebrik mesajı yağarken, Yeliz Yeşilmen'in "Peki o kıyafet nedir ya" yorumu tepki geldi.