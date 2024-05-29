Survivor All Star’da şaşırtan ayrılık: Vücudumu kontrol edemedim

29 May 2024 14:29 - Güncelleme : 29 May 2024 14:30

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında bu hafta elenen isim büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Final koltuğunda oturması beklenen Özgür, yarışmaya bu hafta veda eden isim oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Elendikten sonra söz alan Özgür, "8. düellonun bir sırrı var herhalde, Sercan da 8. düelloda gitmişti. Batuhan dikkat et. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" dedi.