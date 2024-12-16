Survivor başlamadan karıştı! Pınar Saka'dan Adem Kılıç ve Sema Aydemir'e olay sözler

16 Aralık 2024 17:35 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:35

Survivor 2025 kadrosu açıklanırken, eski yarışmacıların paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz sezon Sema ile kavga ederek diskalifiye olmasına neden olan Pınar Saka'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Sema Aydemir ile Adem Kılıç hakkında yorum yapan Pınar, yarışma başlamadan tartışma oluşturdu.

Yeni sezon kadrosu belli olan Survivor All Star 2025'te Adem Kılıç ve Sema Aydemir de yer alacak. Daha önceki sezonlarda Sema ile kavga ederek diskalifiye olmasına neden olan Pınar, kadroyu duyar duymaz çok konuşulacak açıklamaya imza attı.

SURVIVIOR BAŞALAMADAN KAVGALAR BAŞLADI

Survivor 2025 kadrosu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

Son sezonda tartışma yaşayan ve Sema'nın diskalifiye olmasına neden olan Pınar, çok konuşulacak iddialarda bulundu. Daha önce aralarında aşk yaşadıklarına dair iddialar bulunan Sema ve Adem hakkında konuşan Pınar, "2017'de Sema Adem'e köpek muamelesi yaptı" ifadeleriyle şaşırttı. Pınar devamında ise, Sema'nın Adem'in dışarıda popüler olduğunu gördükten sonra 2018'de arkadaş olduğunu ileri sürdü.